Après près de dix ans au pouvoir, Emmanuel Macron laisse un bilan économique qui fait débat, entre dette publique, fiscalité, chômage, réindustrialisation et pouvoir d'achat. Thomas Porcher revient sur les choix fiscaux, la suppression de la taxe d'habitation, la politique menée envers les entreprises et les limites de la réindustrialisation française. Thomas Porcher, économiste et auteur de L'État de la France après Macron aux éditions Plon, était l'invité de l'émission Ecorama du 27 octobre 2026 présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.
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