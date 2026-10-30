Pourquoi Google mise sur des IA capables de recréer le monde ?

Google dévoile Genie 4, un modèle capable de générer en temps réel des mondes virtuels interactifs, avec images, sons et environnement qui évoluent selon les actions de l’utilisateur. L’objectif n’est plus seulement de produire du contenu, mais de simuler des situations complètes pour l’apprentissage, la robotique, l’industrie ou le jeu vidéo. Cette nouvelle génération d’IA, dite « modèle du monde », pourrait transformer la manière dont humains et machines apprennent, expérimentent et prennent des décisions. L'analyse de Raphaël-David Lasseri, docteur en physique théorique et fondateur de Magic LEMP, Tic Tech du 30 octobre 2026, présenté par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com
Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.