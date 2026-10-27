information fournie par Ecorama : La Grande Interview • 27/10/2026 à 14:00

Longtemps au cœur de la puissance européenne, la France est aujourd'hui confrontée à la désindustrialisation, à l'endettement public et au ralentissement démographique. À travers son ouvrage Le Pays miraculeux, Baptiste Touverey analyse les fondements de cette puissance passée, les raisons de son affaiblissement progressif et les conséquences des choix économiques et européens sur le destin français. Une réflexion sur les conditions qui permettraient au pays de retrouver une véritable dynamique économique et stratégique. Baptiste Touverey, auteur de Le Pays miraculeux – Comment la France est devenue la France, aux éditions Albin Michel était l'invité de l'émission Ecorama du 27 octobre, présentée par Bérénice Deville Fleuriot sur Boursorama.com.