Un brouillard enveloppait samedi la ville de Kuala Lumpur, la capitale de la Malaisie. Les autorités météorologiques ont déclenché le niveau d'alerte maximal concernant la qualité de l'air dans une partie de l'Asie du Sud-Est, en raison des fumées toxiques provoquées par les incendies qui ravagent depuis plusieurs semaines l'Indonésie.
Un brouillard recouvre la capitale malaisienne
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