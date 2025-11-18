À l’aube d’une nouvelle saison d’hiver, Rossignol se trouve à un tournant stratégique. Leader mondial du ski, le groupe doit affronter un marché du matériel en ralentissement tout en accélérant sa diversification vers les sports de montagne quatre saisons. Objectifs de chiffre d’affaires repoussés, forte poussée du trail avec la nouvelle gamme Vezor, développement d’équipements d’été, internationalisation croissante, maintien d’une production en France : décryptage des défis du groupe d'équipement de montagne avec Vincent Wauters, PDG de Rossignol, était l'invité de l'émission Ecorama du 18 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Vincent Wauters (PDG de Rossignol) : "Nous sommes une belle réussite industrielle française !"
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
