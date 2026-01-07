L'armée syrienne déployée à Alep, où des quartiers kurdes sont bombardés

information fournie par AFP Video • 07/01/2026 à 16:13

Des forces syriennes se déploient à Alep où l'armée bombarde à l'artillerie les deux quartiers kurdes de la ville d'Alep, après la fin du délai accordé à leurs habitants pour évacuer. Les affrontements entre les forces gouvernementales qui tiennent la ville d'Alep et des combattants kurdes retranchés dans les quartiers de Cheikh Maqsoud et Achrafieh, sont les plus violents entre le pouvoir syrien et les forces kurdes, qui ont échoué jusqu'à présent à appliquer un accord signé en mars prévoyant l'intégration des institutions de l'administration autonome kurde au sein du nouvel Etat syrien. IMAGES