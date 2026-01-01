Les drapeaux des pays de l'UE flottent au vent dans le centre-ville de Nicosie, alors que Chypre prend la présidence tournante de l'Union européenne le 1er janvier pour une durée de six mois. IMAGES
Des drapeaux à Nicosie alors que Chypre prend la présidence tournante de l'UE
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro