C'est une "un honneur et un privilège unique", a déclaré le nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, alors qu'il prête serment dans une station de métro abandonnée juste après minuit, le 1er janvier.
"Un honneur": Zohran Mamdani devient officiellement le maire de New York
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro