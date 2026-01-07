L’examen du projet de loi de finances 2026 reprend à l’Assemblée nationale, ravivant le débat sur la fiscalité des plus aisés. ISF, héritages, taxation des holdings : des sujets déjà très clivants, alors que les négociations s’annoncent complexes et que l’équation budgétaire reste incertaine. Quelles mesures pourraient émerger des débats parlementaires et le gouvernement peut-il tenir sa promesse d’un budget adopté d’ici la fin du mois ? Décryptage avec Julie Ruiz Perez, journaliste au Figaro Économie. Ecorama du 7 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
ISF, héritages, taxe holding : de combien le budget 2026 va-t-il taxer les plus aisés ?
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
