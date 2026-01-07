Uber et le constructeur électrique de luxe Lucid ont dévoilé à Las Vegas leur futur robotaxi, destiné à concurrencer dès cette année Waymo, le leader mondial des voitures sans chauffeur, dans son propre jardin de San Francisco.
Las Vegas: Uber dévoile le robotaxi censé défier Waymo à San Francisco fin 2026
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro