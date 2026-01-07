François Hommeril, président de la CFE-CGC, était l’invité de l’émission Ecorama du 7 janvier 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, l’évolution de l’emploi et du chômage, la hausse des défaillances d’entreprises, les choix budgétaires à venir et l’état du dialogue social entre partenaires sociaux.
François Hommeril (CFE-CGC) : « Ceux qui gagnent un peu plus que le SMIC sont juste bons à être taxés ! »
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
