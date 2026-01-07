 Aller au contenu principal
Ce qui pourrait soutenir ou au contraire plomber les marchés en 2026

information fournie par Ecorama 07/01/2026 à 14:10

Les marchés boursiers entament 2026 sur des niveaux records, portés par une dynamique haussière qui résiste aux tensions géopolitiques. Quels facteurs pourraient soutenir cette tendance et quels risques pourraient la remettre en cause cette année ? Analyse avec Laurens Lafont, rédacteur en chef de la lettre d’investissement Propos Utiles. Ecorama du 7 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

