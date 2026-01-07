Neige: transports toujours perturbés dans plusieurs pays d'Europe

Des piétons sur l'esplanade du Trocadéro enneigée, le 7 janvier 2026 à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Des centaines de vols annulés aux Pays-Bas, en France et en Belgique, des écoles fermées en Ecosse, des tramway suspendus en Suède: la neige qui continue de tomber en abondance mercredi sur le continent a de nouveau semé le chaos dans les transports dans plusieurs pays d'Europe.

Aux Pays-Bas, l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, l'un des plus grands d'Europe, a annoncé la suppression d'au moins 700 vols mercredi en raison de la neige et du vent. La plateforme, où de nombreux vols ont déjà été annulés ces derniers jours, s'attend à une augmentation du nombre d'annulations dans la journée.

Plus d'un millier de personnes ont par ailleurs passé la nuit dans l'aéroport, qui a installé des lits de camp et offert un petit-déjeuner à ces voyageurs.

Le trafic ferroviaire néerlandais est également fortement perturbé, la société de chemins de fer NS conseillant de reporter les voyages qui ne sont pas absolument nécessaires.

Du côté des routes, il y avait plus de 700 kilomètres d'embouteillages vers 09H00 (08H00 GMT), du jamais vu pour un mercredi matin depuis le 10 février 1999.

En Belgique, la neige a également provoqué des perturbations dans les transports mercredi, avec notamment l'annulation de quarante vols (20 au départ, 20 à l'arrivée) à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem, le premier du pays, a indiqué la société exploitante, Brussels Airport.

Par ailleurs, en raison du trafic ferroviaire perturbé aux Pays-Bas, les trains belges circulant vers ce pays étaient bloqués à la dernière gare avant la frontière, à Essen (nord de la Belgique), selon le gestionnaire du réseau belge Infrabel.

Au Royaume-Uni, plusieurs Eurostar reliant la gare londonienne de Saint-Pancras à Amsterdam, Rotterdam et Paris ont été annulés, et plusieurs ont été retardés, selon le site d'Eurostar.

Des centaines d'écoles sont également restées fermées pour la troisième journée consécutive en Ecosse, alors qu'une couche de neige recouvre une grande partie du nord et du nord-est du pays.

- Situation "critique" -

Un député, Andrew Bowie, a exhorté le gouvernement écossais à mobiliser "toutes les ressources disponibles, y compris les forces armées", pour aider au déneigement et à la livraison de bien de première nécessité, qualifiant la situation de "critique".

Des chasse-neiges sur une piste de l'aéroport d'Orly, au sud de Paris, le 7 janvier 2026 ( AFP / Kiran RIDLEY )

En Suède, les chutes de neige ont perturbé le trafic à Göteborg (ouest), où toutes les lignes de tramway ont été suspendues de 06H00 (05H00 GMT) à midi, ont annoncé les transports publics de la région.

Au Danemark, de 10 à 15 centimètres de neige sont attendues dans la région du nord du Jutland, où la police invite "les citoyens à se préparer et à garder à l'esprit les conseils de sécurité, en particulier s'ils doivent se déplacer dans des conditions de circulation difficiles".

- "Vigilance" -

En France, c'est le nord et l'ouest du pays qui sont touchés par la neige et le verglas.

Une centaine de vols ont ainsi été annulés mercredi matin dans les aéroports parisiens Roissy Charles-de-Gaulle et Orly, les deux plus importants du pays, selon le ministre français des Transports, Philippe Tabarot.

Du côté du trafic ferroviaire, "pas d'alerte spécifique à cette heure", a indiqué en tout début de matinée la SNCF, l'opérateur ferroviaire national, même si des réductions de vitesse restent en place sur les lignes à grande vitesse.

A Paris et en région parisienne, tous les bus ont progressivement cessé leur service mercredi matin vers 07H00 (06H00 GMT), une interruption qui devrait durer "au moins jusqu'à midi", précise la RATP, l'opérateur des transports en commun en région parisienne.

Sur les routes, plus de 600 km de bouchons étaient enregistrés en région parisienne peu avant 09H00 (08H00 GMT), selon le site de gestion du trafic en temps réel Sytadin.

La circulation des poids lourds est par ailleurs interdite dans l'ouest du pays, en région parisienne et dans le Sud-Ouest.

Selon Météo-France, il s'agit d'un phénomène d'une "ampleur rare dans le climat actuel".