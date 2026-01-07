Coup de projecteur sur "Ma frère", le nouveau film de Lise Akoka et Romane Gueret, qui capte avec justesse et énergie la vitalité d’une jeunesse issue des quartiers populaires. Les réalisatrices sont les invitées d'"À l'Affiche !" pour évoquer cette fiction solaire portée par Fanta Kébé, Shirel Nataf et Amel Bent.
"Ma frère", l'énergie communicative de la jeunesse
