Le cercueil recouvert de rotin de l'icône du cinéma français Brigitte Bardot est emmené hors de l'église de Saint-Tropez (Var) après une cérémonie en présence des invités de la famille et de quelques célébrités. (COMPLETE VIDI89VM3G3_FR) IMAGES
Le cercueil de Brigitte Bardot quitte l'église de Saint-Tropez
