Voici les métiers qui seront les plus recherchés et les mieux payés en 2026

information fournie par Ecorama 02/01/2026 à 09:05

*À l'aube de 2026, le marché du travail reste marqué par un chômage en légère hausse et des augmentations salariales limitées. Pourtant, certains profils demeurent en forte tension et continuent d'attirer les recruteurs, avec des rémunérations en progression. Développeurs informatiques, comptables, ingénieurs d'affaires ou chefs de chantier figurent parmi les métiers les plus demandés, tandis que les postes de management, de trésorerie et de direction restent les mieux rémunérés. Les explications d'Emilie Chaussier, journaliste Ecorama. Ecorama du 2 janvier 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

L'offre BoursoBank