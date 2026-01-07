La présidente par intérim du Venezuela Delcy Rodriguez a affirmé lors d'une allocution à la télévision publique mardi qu'aucun "agent extérieur" ne gouvernait le pays, alors que le président américain Donald Trump avait indiqué que les Etats-Unis étaient désormais "aux commandes".
"Aucun agent extérieur ne gouverne le Venezuela", affirme la présidente par intérim
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro