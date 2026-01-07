Des gendarmes immobilisent des camions qui tentent de braver l'interdiction de circuler et des sableuses interviennent sur l'A10 à hauteur de Saintes, en Charente-Maritimine, alors qu'un nouvel épisode de neige et verglas touche le nord et l'ouest de la France.
Un nouvel épisode de neige et verglas perturbe la circulation sur l'A10, en Charente-Maritime
