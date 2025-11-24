Un dernier rallye boursier avant Noël ?

information fournie par Ecorama • 24/11/2025 à 14:10

Les marchés veulent de nouveau y croire. Après les propos du patron de la Fed de New York, John Williams, évoquant encore « une marge pour un ajustement à court terme » des taux, les investisseurs se remettent à anticiper une baisse dès décembre. Un retournement rapide du sentiment, alors que beaucoup avaient capitulé la semaine précédente. Probabilités d’assouplissement monétaire en hausse, rapport sur l’emploi plus solide qu’attendu, essoufflement des craintes immédiates de bulle autour de l’IA après Nvidia, volatilité en hausse… Tous les ingrédients d’un rebond de fin d’année sont-ils réunis pour un véritable rallye de Noël ? L'analyse de Frédéric Rozier, co-responsable de la gestion portefeuille chez Mirabaud France. Ecorama du 24 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com