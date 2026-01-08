Le Paris Saint-Germain, tenant du titre, affronte l'Olympique de Marseille jeudi au Koweït à l'occasion du Trophée des champions. Après une année 2025 pleine, les Parisiens veulent entamer 2026 de la même manière. Les Phocéens, eux, chassent leur premier trophée depuis 2012.
Trophée des champions : le PSG et l'OM se disputent le premier titre de 2026
