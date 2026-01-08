A la frontière colombo-vénézuélienne, à Cúcuta, en Colombie, des personnes manifestent contre les attaques américaines du 3 janvier, survenues au Venezuela. L'attaque au cours de laquelle les Etats-Unis ont capturé le président vénézuélien déchu Nicolas Maduro à Caracas a fait 100 morts, a annoncé mercredi le ministre vénézuélien de l'Intérieur Diosdado Cabello. IMAGES
Frontière Colombie–Venezuela: des manifestants dénoncent les attaques américaines
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro