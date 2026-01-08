Le roi Abdallah II de Jordanie et le prince héritier Hussein ben Abdallah accueillent la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et le président du Conseil européen, Antonio Costa, à l'occasion du premier sommet Jordanie-UE qui s'ouvre à Amman. IMAGES
Un sommet Jordanie-UE s'ouvre à Amman
