Dix-huit ans après le scandale des adoptions illégales d'enfants africains impliquant l'ONG française L'Arche de Zoé, de nombreuses victimes tchadiennes se battent encore pour obtenir réparation. Reportage d'Harold Girard et Fadile Bhayat.
Arche de Zoé : 18 ans après l’affaire, les victimes tchadiennes toujours pas indemnisées
