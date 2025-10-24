Un fonds d’investissement des alumni réservé à des projets en lien avec l’Ecole : Polytechnique Ventures annonce son deuxième closing à 21 millions d’euros. Cécile Tharaud sa directrice générale est avec nous pour nous expliquer les liens de X avec la tech. Ecorama Tic Tech du 23 octobre 2025, présenté par Aude Kersulec et Julien Khaski, rédacteur en chef de Maddyness sur Boursorama.com
TIC TECH - Polytechnique : l'école favorite de la French tech
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro