"L'objectif d'un déficit inférieur à 5% pour l'année prochaine est maintenu", déclare Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, lors du compte-rendu du Conseil des ministres à l'Élysée.
France: le gouvernement garde l'objectif d'un déficit "inférieur à 5%" du PIB en 2026 (porte-parole)
