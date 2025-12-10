Une pelleteuse déblaie les décombres du site où au moins vingt-deux personnes ont été tuées dans la nuit de mardi à mercredi dans l'effondrement de deux immeubles contigus à Fès, grande ville du nord du Maroc, le pire accident de ce type ces dernières années dans le pays.
Maroc: une pelleteuse enlève les décombres après l'effondrement de deux immeubles à Fès
