Le Journal des biotechs : Marc Le Bozec (OSE Immuno), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama • 10/12/2025 à 15:07

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities, revient sur un dossier dont il avait déjà parlé il y a un an : Galderma. Il explique également les ressorts de l'augmentation de capital de Transgene et se demande si Cosmo Pharmaceutical aurait enfin trouvé une solution... à la calvitie.

L'entretien est consacré à Marc Le Bozec. Le directeur général par intérim d'OSE revient sur la crise de gouvernance récente, définit la stratégie de la biotech et livre les grands axes de la feuille de route envisagée.

