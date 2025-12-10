 Aller au contenu principal
Le Journal des biotechs : Marc Le Bozec (OSE Immuno), Frédéric Gomez (Pharmium Securities)

information fournie par Boursorama 10/12/2025 à 15:07

Dans ce numéro du Journal des biotechs, Frédéric Gomez, analyste chez Pharmium Securities, revient sur un dossier dont il avait déjà parlé il y a un  an : Galderma. Il explique également les ressorts de l'augmentation de capital de Transgene et se demande si Cosmo Pharmaceutical aurait enfin trouvé une solution... à la calvitie.

L'entretien est consacré à Marc Le Bozec. Le directeur général par intérim d'OSE revient sur la crise de gouvernance récente, définit la stratégie de la biotech et livre les grands axes de la feuille de route envisagée.

Attention, investir en Bourse présente un risque de perte en capital, et le secteur des biotechs et medtechs cotées amplifie ce risque. La probabilité de succès de ces sociétés est incertaine, et leur besoin de financement est régulier. En cas d'échec, la continuité de leur activité peut être directement menacée. Ce type d'investissement est réservé exclusivement aux particuliers avertis pleinement conscients de ces enjeux et prêts à accepter ces risques.

Biotechs
Valeurs associées

COSMO PHARM
96,000 CHF Swiss EBS Stocks -2,04%
GALDERMA GROUP
166,100 CHF Swiss EBS Stocks +0,36%
OSE IMMUNO
5,0000 EUR Euronext Paris +4,60%
TRANSGENE
0,9060 EUR Euronext Paris +2,72%

