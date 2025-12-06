Au programme ce matin : Alstom , Derichebourg , Getlink , Netflix , Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 05/12/2025
Valeurs associées
|23,010 EUR
|Euronext Paris
|+4,97%
|7,365 EUR
|Euronext Paris
|+16,44%
|15,330 EUR
|Euronext Paris
|-1,10%
|100,2400 USD
|NASDAQ
|-2,89%
|10,414 EUR
|MIL
|+2,26%
