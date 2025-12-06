 Aller au contenu principal
Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06/12/2025 à 05:00

Au programme ce matin : Alstom , Derichebourg , Getlink , Netflix , Stellantis. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ALSTOM
23,010 EUR Euronext Paris +4,97%
DERICHEBOURG
7,365 EUR Euronext Paris +16,44%
GETLINK
15,330 EUR Euronext Paris -1,10%
NETFLIX
100,2400 USD NASDAQ -2,89%
STELLANTIS
10,414 EUR MIL +2,26%

