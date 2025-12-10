 Aller au contenu principal
Sarkozy arrive pour une séance de dédicace de son livre "Journal d'un prisonnier"

information fournie par AFP Video 10/12/2025 à 16:22

Nicolas Sarkozy arrive pour une séance de dédicace dans une librairie du XVIe arrondissement de Paris à l'occasion de la sortie de son livre "Journal d'un prisonnier", qui raconte les trois semaines de détention de l'ex-président de la République à la prison de la Santé.

