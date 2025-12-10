Nicolas Sarkozy arrive pour une séance de dédicace dans une librairie du XVIe arrondissement de Paris à l'occasion de la sortie de son livre "Journal d'un prisonnier", qui raconte les trois semaines de détention de l'ex-président de la République à la prison de la Santé.
Sarkozy arrive pour une séance de dédicace de son livre "Journal d'un prisonnier"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro