"Love me tender" d'Anna Cazenave Cambet : le combat d'une mère privée de son fils

information fournie par France 24 10/12/2025 à 15:10

La réalisatrice Anna Cazenave Cambet est l'invitée de ce numéro 100 % cinéma. Elle présente "Love me tender", une adaptation libre du roman autobiographique de l'ancienne avocate Constance Debré, incarnée par la formidable Vicky Krieps. L'histoire d'une femme qui, à cause de son homosexualité, va perdre la garde de son fils.

