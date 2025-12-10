 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Adoption du budget de la Sécurité sociale : le pari gagnant de Sébastien Lecornu

information fournie par France 24 10/12/2025 à 14:25

Une première victoire pour Sébastien Lecornu et sa méthode : l’adoption par l’Assemblée nationale du budget de la Sécurité sociale, à 13 voix près. Une victoire rendue possible grâce aux voix du PS et à l’abstention des Écologistes. Quels enseignements peut-on tirer de cette séquence ? Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique, répondent aux questions de Roselyne Febvre.

Budget France
Crise de gouvernement

Vidéos les + vues

1

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
2

67 journalistes tués en un an, près de la moitié dans la bande de Gaza, selon RSF

information fournie par AFP 09 déc.
3

Est de la RDC : L’AFC/M23 progresse vers Uvira dans une intensification des combats

information fournie par France 24 09 déc.
4

PLFSS : la partie dépenses adoptée pour un déficit à 19,6 milliards € en 2026

information fournie par France 24 09 déc.
5

Budget de la Sécu: le gouvernement fait marche arrière sur les tarifs médicaux

information fournie par AFP 09 déc.
1
6

Lutte contre le narcotrafic : des policiers en intervention dans une cité à Marseille

information fournie par AFP Video 09 déc.
7

Ballons bélarusses: la Lituanie décrète "une situation d'urgence"

information fournie par AFP Video 09 déc.
8

Zelensky arrive au Palazzo Chigi de Rome pour rencontrer Giorgia Meloni

information fournie par AFP Video 09 déc.
1

Inondations au Sri Lanka: la stupeur des villageois évacués du nord de Colombo

information fournie par AFP 01 déc.
2

Sri Lanka : le bilan des inondations et glissements de terrain grimpe à 153 morts

information fournie par AFP 29 nov.
3

Placements : encore une bonne année pour les marchés obligataires ?

information fournie par Boursorama 02 déc.
4

Top 5 IA du 05/12/2025

information fournie par Libertify 06 déc.
5

Le récap de la semaine du 01/12 au 05/12

information fournie par Libertify 06 déc.
6

Bénin: la tentative de coup d'État a été mise en "échec" (ministre)

information fournie par AFP Video 07 déc.
7

Nouvelle jeunesse pour la Bonne Mère, emblème de Marseille

information fournie par AFP 07 déc.
1
8

Des Syriens se rassemblent à Damas pour célébrer le premier anniversaire de la chute d'Assad

information fournie par AFP Video 08 déc.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
3

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
4

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
5

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
6

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
7

Replay / Revivez la 24e édition des Investor Awards de BoursoBank

information fournie par BoursoBank 27 nov.
8

TVA, retraites, prestations sociales : ces mesures chocs pour stabiliser la dette publique

information fournie par Ecorama 27 nov.
4

2 commentaires

  • 14:49

    Gagnant pour qui ? pour quoi ?

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank