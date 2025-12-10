Une première victoire pour Sébastien Lecornu et sa méthode : l’adoption par l’Assemblée nationale du budget de la Sécurité sociale, à 13 voix près. Une victoire rendue possible grâce aux voix du PS et à l’abstention des Écologistes. Quels enseignements peut-on tirer de cette séquence ? Pablo Pillaud-Vivien, rédacteur en chef de la revue Regards, et Dominique de Montvalon, éditorialiste politique, répondent aux questions de Roselyne Febvre.
Adoption du budget de la Sécurité sociale : le pari gagnant de Sébastien Lecornu
