Sophie Zurquiyah : “Nous sommes une pépite française avec beaucoup de potentiel”

Sophie Zurquiyah, présidente de Viridien, était l’invitée de l’émission Ecorama du 16 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : les conséquences de l’accord au Moyen-Orient pour les marchés pétroliers, l’impact de la baisse du prix du pétrole sur les activités de Viridien, les résultats financiers du groupe, l’évolution de son activité dans la région, le niveau d’endettement de l’entreprise ainsi que ses perspectives financières pour 2026.
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