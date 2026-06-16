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Dans la Syrie post-Assad, les déplacés attendent la reconstruction

information fournie par France 24 16/06/2026 à 11:12

La Syrie est particulièrement impactée par la baisse de l’aide humanitaire mondiale, notamment américaine. Dans le nord-ouest du pays, des centaines de milliers de déplacés vivent toujours dans des abris de fortune. A la chute du régime, ils espéraient pouvoir rentrer chez eux. Mais en voyant leurs villages détruits, la plupart sont restés coincés dans des camps en attendant une reconstruction qui prendra des années. A mesure que le temps passe, les conditions de vie s’y dégradent et les infrastructures vitales comme les hôpitaux menacent de fermer. Reportage de Dana Alboz, Sophie Guignon et Mohamad Daboul dans l’immense camp de Qah, auprès des déplacés oubliés.

Proche orient
Syrie

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