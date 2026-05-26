Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'Economie, était l'invité de l'émission Ecorama du 26 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact réel d’un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran sur les marchés, la résilience de l’économie américaine malgré les tensions géopolitiques, la forte concentration de la hausse de Wall Street autour des valeurs technologiques, les risques liés à la remontée des taux longs, ou encore la stratégie des banques centrales face au retour des pressions inflationnistes.
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