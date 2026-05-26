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Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 26/05/2026 à 14:05

Jean-Pierre Petit, président des Cahiers verts de l'Economie, était l'invité de l'émission Ecorama du 26 mai 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’impact réel d’un éventuel accord entre les États-Unis et l’Iran sur les marchés, la résilience de l’économie américaine malgré les tensions géopolitiques, la forte concentration de la hausse de Wall Street autour des valeurs technologiques, les risques liés à la remontée des taux longs, ou encore la stratégie des banques centrales face au retour des pressions inflationnistes.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Ecorama

Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie

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13 commentaires

  • 13:57

    D'ou parles tu ?pour dire que "Trump est d'une ignorance Crasse". Retires qui ton masque , qui se cache derrière VPC66, Platon ?Plint ? Rousseau? Freud ???????

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