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Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27/05/2026 à 05:00

Au programme ce matin : Eramet, Intel, Michelin, Saint-Gobain, Thales. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.

Valeurs associées

ERAMET
53,3500 EUR Euronext Paris -3,61%
INTEL
123,5200 USD NASDAQ +3,07%
MICHELIN
31,3300 EUR Euronext Paris +3,23%
SAINT-GOBAIN
78,2400 EUR Euronext Paris +2,14%
THALES
232,7000 EUR Euronext Paris +1,04%

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