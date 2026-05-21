Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi • 21/05/2026 à 11:05

Épargnez malin grâce aux éclairages des experts Amundi !

Découvrez notre nouvelle série dédiée à l'investissement : des témoignages authentiques recueillis lors d'un micro-trottoir, accompagnés des bons réflexes de nos experts Amundi pour épargner malin !

Investir - trop de choix, trop de risques ?

Notre experte vous explique les avantages de cette stratégie à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

Revoir l'épisode précédent : Investir, ça peut attendre ?

Notre expert vous explique pourquoi commencer tôt paie, grâce au mécanisme des intérêts composés.