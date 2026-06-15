Accord entre Trump et l’Iran : retour de l’euphorie sur les marchés financiers ?

L’annonce d’un accord entre Washington et Téhéran pour mettre fin à la guerre est saluée par les marchés financiers. Le pétrole recule fortement tandis que les grands indices boursiers retrouvent leurs plus hauts niveaux. Cette réaction traduit-elle un véritable retour de l’optimisme ou les investisseurs sous-estiment-ils les défis qui restent à surmonter, notamment sur les questions nucléaires, géopolitiques et énergétiques ? L’analyse de Véronique Riches-Flores, économiste et présidente de RF Research. Ecorama du 15 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.
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