Des hausses d’impôt inéluctables en 2027 ?

information fournie par Ecorama • 15/06/2026 à 14:00

À l’approche de la préparation du budget 2027, les tensions s’accumulent autour des finances publiques françaises. Entre les demandes de dépenses supplémentaires des ministères, l’augmentation mécanique des dépenses de retraite, de santé et de défense, ainsi qu’un déficit qui pourrait dépasser 6 % du PIB, les marges de manœuvre semblent de plus en plus réduites. Le gouvernement pourra-t-il tenir sa promesse de ne pas augmenter les impôts ou devra-t-il faire des choix difficiles dans les prochains mois ? L’analyse de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l'éco. Ecorama du 15 juin 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com.