Le président français Emmanuel Macron organise, quatre jours avant le sommet du G7, une visioconférence entre les membres de ce forum de puissances industrialisées, la Chine et plusieurs autres pays émergents, afin de renforcer la "coopération" entre les grandes économies mondiales. IMAGES
Avant le G7, Macron organise une visioconférence sur la coopération économique
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