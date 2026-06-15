Des Libanais déplacés se disaient heureux, lundi, de rentrer chez eux suite à l'accord américano-iranien. Les Etats-Unis et l'Iran sont parvenus lundi à un accord pour mettre fin immédiatement à la guerre au Moyen-Orient sur tous les fronts, y compris le Liban, avec une cérémonie de signature prévue vendredi à Genève.
Liban: des déplacés saluent l'accord entre les États-Unis et l'Iran
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