Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est arrivé mardi au sommet du G7 à Evian, en France, durant lequel six des sept dirigeants de ce club de pays industrialisés espèrent convaincre Donald Trump de soutenir davantage l'Ukraine face à la Russie.
Ukraine: le président Zelensky est arrivé au sommet du G7
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