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En Inde, des employés se filment au travail pour entraîner l'IA

information fournie par AFP Video 15/06/2026 à 16:27

En Inde, des milliers d'anonymes contribuent tous les jours à la révolution de l'IA en nourrissant ses modèles de mots, de photos ou de vidéos.

IA: Intelligence artificielle
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