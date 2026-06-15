En Inde, des milliers d'anonymes contribuent tous les jours à la révolution de l'IA en nourrissant ses modèles de mots, de photos ou de vidéos.
En Inde, des employés se filment au travail pour entraîner l'IA
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