Des supporters de l'équipe de France de football se sont rassemblés lundi à Times Square à la veille du match entre la France et le Sénégal au Mondial 2026. Les Bleus débutent leur campagne face aux Lions de la Teranga.
Mondial-2026: les supporters de la France mettent l'ambiance à Times Square
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