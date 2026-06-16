 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mondial-2026: les supporters de la France mettent l'ambiance à Times Square

information fournie par AFP Video 16/06/2026 à 12:39

Des supporters de l'équipe de France de football se sont rassemblés lundi à Times Square à la veille du match entre la France et le Sénégal au Mondial 2026. Les Bleus débutent leur campagne face aux Lions de la Teranga.

Sport
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Top 5 IA du 15/06/2026

information fournie par Libertify 05:00
2

Industrie - décarbonation : l'acier vert ? C’est possible

information fournie par France 24 15 juin
3

Patrick Artus : “Avec cet accord, on va éviter la récession”

information fournie par Ecorama 15 juin
2
4

En Inde, des employés se filment au travail pour entraîner l'IA

information fournie par AFP Video 15 juin
5

Liban: des déplacés saluent l'accord entre les États-Unis et l'Iran

information fournie par AFP Video 15 juin
6

Ukraine: une cathédrale emblématique en feu après des frappes russes

information fournie par AFP Video 15 juin
7

Les membres de la famille royale britannique participent à une procession annuelle

information fournie par AFP Video 15 juin
8

Le Premier ministre du Canada Mark Carney arrive à Evian pour le sommet du G7

information fournie par AFP Video 15 juin
1

Adrien Couret (Aéma Groupe) : “Les Français ne sont pas loin de la moyenne européenne sur la capitalisation des retraites”

information fournie par Ecorama 09 juin
2

Des avions de chasse escortent l'avion du pape à destination de Barcelone

information fournie par AFP Video 09 juin
3
3

Lyhanna : un député LIOT invite à ne pas "bricoler une loi sous le coup de l'émotion"

information fournie par AFP Video 09 juin
1
4

SpaceX en Bourse : on y va ou pas ?

information fournie par Ecorama 09 juin
1
5

À Barcelone, le pape Léon XIV évoque santé mentale et féminicides lors d'une veillée

information fournie par AFP 09 juin
6

Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir

information fournie par AFP 09 juin
2
7

Ebola: mort d'un manifestant contre un centre de quarantaine américain au Kenya

information fournie par AFP 10 juin
4
8

Puces de Paris Saint-Ouen : du luxe à la bonne affaire

information fournie par France 24 10 juin
1

Cannes: "C'est énorme", réagit Cristian Mungiu après sa deuxième Palme d'or pour "Fjord"

information fournie par AFP Video 24 mai
3
2

Omar et Mounir, en mission contre les violences conjugales

information fournie par France 24 24 mai
3

Une stratégie d’investissement à la portée de tous : LA DIVERSIFICATION !

information fournie par Amundi 21 mai
4

Bourse : l’IA plus forte que le conflit au Moyen-Orient ?

information fournie par Boursorama 21 mai
5

La Monnaie de Paris lance le Marianne-or, une monnaie d'investissement en or pur

information fournie par AFP 26 mai
14
6

Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

information fournie par Ecorama 26 mai
7

Jean-Pierre Petit : "La plus mauvaise nouvelle pour les marchés, c'est l'effarante médiocrité de la politique européenne et française"

information fournie par Ecorama 26 mai
12
8

Top 5 IA du 26/05/2026

information fournie par Libertify 27 mai

1 commentaire

  • 12:59

    Donc , on peut augmenter les impôts les supporteurs des bleus sautent de joie à cette idée

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank