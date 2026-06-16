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IA : le choc Anthropic relance la bataille de la souveraineté

information fournie par France 24 16/06/2026 à 11:01

L’interdiction d’accès aux modèles les plus avancés d’Anthropic a créé une onde de choc en Europe. Alors que Paris annonce 655 millions d’euros supplémentaires pour l’intelligence artificielle. L’épisode rappelle la dépendance du continent aux technologies américaines.

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