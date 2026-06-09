Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir

Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a indiqué mardi le parquet de Nanterre, tandis que trois nouvelles plaintes à son encontre pour viols et tentative de viol ont été annoncées.

Le chanteur de 67 ans est auditionné depuis lundi matin dans les locaux du premier district de police judiciaire à Paris sur des "faits qui concernent à ce stade 13 victimes", avait indiqué lundi le parquet de Nanterre, qui centralise toutes les procédures.

Sa garde à vue prendra donc fin au plus tard mercredi matin.

Selon le parquet de Nanterre, l'enquête en cours "porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol" en 1997, 2000 et 2001.

Elle examine aussi "des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement", dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations.

Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits.

Patrick Bruel doit être également interrogé sur une "dénonciation officielle émanant des autorités belges" après une plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles d'une femme alors âgée de 40 ans.

En parallèle de sa garde à vue, plusieurs nouvelles plaintes vont être déposées contre lui.

Lors d'une interview à BFMTV mardi, l'avocate Myriam Guedj Benayoun a annoncé qu'une plainte pour tentative de viol serait déposée "cette semaine" contre lui.

Sa cliente, une comédienne âgée de 46 ans, accuse Patrick Bruel d'une tentative de viol, des faits qui se seraient déroulés en 2000 au domicile parisien du chanteur alors qu'elle avait 19 ans.

Cette année-là, elle participe à un tournage pour un clip du chanteur. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de Patrick Bruel qui l'invite à visionner le clip à son domicile en présence de toute l'équipe du tournage.

"A sa grande surprise, quand elle arrive, il va être seul, nu sous un peignoir", affirme Me Guedj Benayoun.

Patrick Bruel va la conduire dans une chambre où aurait eu lieu la tentative de viol: "Il va monter sur elle, se frotter à elle, lui déchirer son collant", relate l'avocate au micro de BFMTV.

Deux autres plaintes pour viols visant Patrick Bruel vont par ailleurs être déposées dans les prochains jours, a indiqué mardi à l'AFP Me Corinne Herrmann, avocate de Flavie Flament, confirmant une information de BFMTV.

"Ce sont des clientes qui réservent leur parole à la justice et qui souhaitent être entendues par un juge d'instruction, ce que l'on va évidemment demander", a expliqué lundi sur BFMTV Me Herrmann.

Patrick Bruel conteste l'ensemble des accusations.

Sous pression, il a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.