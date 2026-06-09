 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Patrick Bruel: sa garde à vue prolongée de 24 heures, nouvelles plaintes à venir
information fournie par AFP 09/06/2026 à 11:23

Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

Patrick Bruel le 10 décembre 2024 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

La garde à vue de Patrick Bruel, accusé de viols et d'agressions sexuelles par plusieurs femmes, a été prolongée de 24 heures, a indiqué mardi le parquet de Nanterre, tandis que trois nouvelles plaintes à son encontre pour viols et tentative de viol ont été annoncées.

Le chanteur de 67 ans est auditionné depuis lundi matin dans les locaux du premier district de police judiciaire à Paris sur des "faits qui concernent à ce stade 13 victimes", avait indiqué lundi le parquet de Nanterre, qui centralise toutes les procédures.

Sa garde à vue prendra donc fin au plus tard mercredi matin.

Selon le parquet de Nanterre, l'enquête en cours "porte sur les faits (dénoncés par) trois femmes mettant en cause Patrick Bruel pour des faits d'agressions sexuelles et de tentatives de viol" en 1997, 2000 et 2001.

Elle examine aussi "des faits de viol ou tentatives de viol, agressions sexuelles et harcèlement", dénoncés par d'autres victimes identifiées lors des investigations.

Parmi ces autres faits, la dénonciation d'un viol à Dinard en 2012 par une femme âgée de 32 ans au moment des faits.

Patrick Bruel doit être également interrogé sur une "dénonciation officielle émanant des autorités belges" après une plainte pour viol et agression sexuelle en 2010 à Bruxelles d'une femme alors âgée de 40 ans.

En parallèle de sa garde à vue, plusieurs nouvelles plaintes vont être déposées contre lui.

Lors d'une interview à BFMTV mardi, l'avocate Myriam Guedj Benayoun a annoncé qu'une plainte pour tentative de viol serait déposée "cette semaine" contre lui.

Sa cliente, une comédienne âgée de 46 ans, accuse Patrick Bruel d'une tentative de viol, des faits qui se seraient déroulés en 2000 au domicile parisien du chanteur alors qu'elle avait 19 ans.

Cette année-là, elle participe à un tournage pour un clip du chanteur. Quelques jours plus tard, elle reçoit un appel de Patrick Bruel qui l'invite à visionner le clip à son domicile en présence de toute l'équipe du tournage.

"A sa grande surprise, quand elle arrive, il va être seul, nu sous un peignoir", affirme Me Guedj Benayoun.

Patrick Bruel va la conduire dans une chambre où aurait eu lieu la tentative de viol: "Il va monter sur elle, se frotter à elle, lui déchirer son collant", relate l'avocate au micro de BFMTV.

Deux autres plaintes pour viols visant Patrick Bruel vont par ailleurs être déposées dans les prochains jours, a indiqué mardi à l'AFP Me Corinne Herrmann, avocate de Flavie Flament, confirmant une information de BFMTV.

"Ce sont des clientes qui réservent leur parole à la justice et qui souhaitent être entendues par un juge d'instruction, ce que l'on va évidemment demander", a expliqué lundi sur BFMTV Me Herrmann.

Patrick Bruel conteste l'ensemble des accusations.

Sous pression, il a annoncé l'annulation de la majeure partie de sa prochaine tournée, qui devait commencer mi-juin à Paris avant de l'emmener dans les festivals.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président français élu Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Trogneux célèbrent sur la scène lors de son rassemblement de victoire près du Louvre à Paris, en France, le 7 mai 2017.
    France: A un an de l'élection présidentielle, de multiples candidatures et autant d'incertitudes
    information fournie par Reuters 09.06.2026 11:43 

    A moins d'un an du départ de l'Elysée du président français Emmanuel Macron, au pouvoir depuis 2017 et contraint à deux mandats consécutifs par la Constitution, de nombreuses personnalités ont fait part de leur intention ‌de lui succéder, de manière plus ou moins ... Lire la suite

  • Xenia Fedorova, le 12 avril 2025, à Paris ( AFP / Xavier GALIANA )
    Xenia Fedorova, la Russe que la France a à l'oeil
    information fournie par AFP 09.06.2026 11:42 

    Voix du Kremlin, comme l'en accuse l'Etat français? Ou parole libre et dissonante, comme le jurent les médias Bolloré, où elle a micro ouvert? La Russe Xenia Fedorova est au centre d'un débat brûlant, entre craintes d'ingérence et affirmation de la liberté d'expression. ... Lire la suite

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu à l'Assemblée Nationale, le 3 juin 2026 ( AFP / Xavier GALIANA )
    Lyhanna: face à l'immense émotion, Lecornu tente d'apporter des réponses
    information fournie par AFP 09.06.2026 11:30 

    Aggravation des peines, règles sur la prescription... Sébastien Lecornu doit décider mardi avec plusieurs ministres de nouvelles mesures pour la protection des enfants et contre les violences sexuelles afin de tenter de répondre à la colère et à l'immense émotion ... Lire la suite

  • ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    ARGAN : La tendance baissière peut reprendre
    information fournie par TEC 09.06.2026 11:30 

    SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank