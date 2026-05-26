Le prix de l’essence ne va pas baisser rapidement, même en cas d’accord entre les USA et l’Iran

Alors que les marchés pétroliers se détendent légèrement sur fond d’espoir d’un accord entre Washington et Téhéran, les prix à la pompe pourraient rester durablement élevés. Réouverture du détroit d’Ormuz, reprise du trafic maritime, niveau des stocks ou encore consommation de carburants en baisse : malgré le reflux du baril sous les 100 dollars, de nombreux facteurs continuent de peser sur le marché énergétique mondial. Les explications de Charles Sannat, fondateur du Grenier de l’éco. Ecorama du 26 mai 2026, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
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