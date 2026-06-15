Patrick Artus : “Avec cet accord, on va éviter la récession”

Patrick Artus, conseiller économique d’Ossiam, était l’invité de l’émission Ecorama du 15 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’accord entre les États-Unis et l’Iran et ses conséquences sur le pétrole et l’économie mondiale, la réouverture du détroit d’Ormuz, les enjeux du G7 d’Évian, les déséquilibres entre la Chine, les États-Unis et l’Europe, les débats autour de la réforme des retraites en France, ainsi que la stratégie de la Banque centrale européenne face à l’inflation.
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