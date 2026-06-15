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Patrick Artus : “Avec cet accord, on va éviter la récession”

information fournie par Ecorama : La Grande Interview 15/06/2026 à 14:05

Patrick Artus, conseiller économique d’Ossiam, était l’invité de l’émission Ecorama du 15 juin 2026, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : l’accord entre les États-Unis et l’Iran et ses conséquences sur le pétrole et l’économie mondiale, la réouverture du détroit d’Ormuz, les enjeux du G7 d’Évian, les déséquilibres entre la Chine, les États-Unis et l’Europe, les débats autour de la réforme des retraites en France, ainsi que la stratégie de la Banque centrale européenne face à l’inflation.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

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