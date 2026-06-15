Un incendie provoqué par une frappe russe a ravagé la cathédrale de la Dormition, un édifice orthodoxe emblématique de Kiev, du XIe siècle et classé à l'Unesco. L'armée russe a démenti avoir visé la cathédrale assurant que l'édifice avait été touché par un missile américain Patriot de la défense antiaérienne ukrainienne.
Ukraine: une cathédrale emblématique en feu après des frappes russes
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