Des centaines de Tunisiens ont manifeste à Tunis contre le président Kais Saied, dénonçant notamment les pénuries d'eau potable, les coupures d'électricité et les atteintes aux libertés.
Tunisie: manifestation contre le pouvoir et les pénuries d'eau
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