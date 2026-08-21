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Tunisie: manifestation contre le pouvoir et les pénuries d'eau

information fournie par AFP Video 21/08/2026 à 14:21

Des centaines de Tunisiens ont manifeste à Tunis contre le président Kais Saied, dénonçant notamment les pénuries d'eau potable, les coupures d'électricité et les atteintes aux libertés.

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