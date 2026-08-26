Au Sénégal, le Conseil constitutionnel a invalidé ce mardi la proposition de loi du Pastef, le parti d'Ousmane Sonko sur l'encadrement des fonds spéciaux. Ces fonds de plusieurs milliards de Fcfa destinés aux présidents d'institutions sont exécutés jusqu'ici dans l'opacité sans aucune forme de contrôle. Le Pastef d'Ousmane Sonko et Kiiraay le parti du Président Bassirou Diomaye Faye s'accusent mutuellement.
Sénégal: la proposition de loi sur l'encadrement des fonds spéciaux invalidée
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